Mortal Kombat 11 accoglie una nuova Brutality di Jax: eccola in azione!

I videogiocatori attualmente impegnati nei combattimenti senza esclusioni di colpi di Mortal Kombat 11 saranno felici di sapere che possono ora sbloccare una nuova brutality.

La devastante e violenta mossa si va in particolare ad aggiungere all'arsenale attualmente a disposizione del personaggio di Jax, che vede così crescere la varietà delle proprie azioni. Il team di NetherRealm ha infatti introdotto la possibilità di sbloccarne una nuova Brutality, che potete vedere in azione del video che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news. La finisher prende il nome di "Buffed Up" e può essere sbloccata dai giocatori affrontando le Torri del Tempo. In particolare, completando le sfide proposte dalla Torre "Hold That", i giocatori avranno accesso a diverse ricompense, tra le quali una skin di Jax e, appunto, la nuova brutality. Siete felici della novità?



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che NetherRealm non ha ancora ufficializzato tutti i personaggi che approderanno all'interno del gioco come lottatori DLC. Nel gruppo dei confermati, troviamo Nightwolf, il cui reveal potrebbe essere imminente. I kombattenti ancora non annunciati sono invece oggetto della curiosità della community, con parte di quest'ultima che ha collegato alcuni curiosi Tweet di membri della software house ad un possibile esordio di Joker in Mortal Kombat 11.