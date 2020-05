Mortal Kombat 11 Aftermath: il dio del vento Fujin mostra di che pasta è fatto

I ragazzi di NetherRealm Studios hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Aftermath, espansione della storia di Mortal Kombat 11 in vendita dalla prossima settimana al prezzo di 39,99 euro su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.

Il filmato funge da introduzione per Fujin, che assieme a Sheeva e all'ospite d'onore RoboCop andrà a rinfoltire il già corposo roster del violento picchiaduro di Ed Boon e soci. Fujin, il dio del vento, è una vecchia conoscenza della saga. La sua prima apparizione risale al 1997 nel (dimenticabile) platform-adventure Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, dove ricopriva il ruolo di un boss, all'epoca senza nome. Il suo debutto in qualità di personaggio giocabile è avvenuto diversi mesi dopo in Mortal Kombat 4. Da allora Fujin è tornato molte altre volte, anche se non sempre in formato giocabile: in Aftermath potrà essere controllato nuovamente per la prima volta da Mortal Kombat Armageddon del 2006.

Nel suo video introduttivo, che abbiamo allegato in cima a questa notizia, s'intravedono le potenzialità di un personaggio piuttosto agile, caratteristica donategli della sua capacità di controllare i flussi d'aria. Cosa ne pensate di Fujin? Già che ci siete, date un'occhiata pure al Friendship Trailer di Mortal Kombat 11.