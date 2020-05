Mortal Kombat 11 Aftermath: RoboCop replica una scena del film nel gameplay trailer

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale, Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno pubblicato il primo gameplay trailer di Aftermath, espansione della storia di Mortal Kombat 11.

Il filmato, lungo quasi quattro minuti, ci permette di ammirare in azione i tre nuovi lottatori - Fujin, Sheeva e la guest star RoboCop - mentre fanno sfoggio delle loro violentissime e sanguinolente abilità. Nella sua Fatality, tra l'altro, l'agente di polizia cyborg si esibisce in una delle mosse più celebri del film, utilizzando il suo sistema di tracciamento per sparare nei gioielli di famiglia del malcapitato Baraka, che a causa della potenza del colpo viene anche fatto a pezzettini. In un'altra fatality, invece, RoboCop riceve il supporto di ED-209! Vedere per credere, trovate il filmato in apertura di notizia: cosa ve ne pare?

Mortal Kombat 11: Aftermath verrà pubblicata su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia il prossimo 26 maggio in versione standard al prezzo di 39,99 euro, e nel bundle Aftermath + Kombat Pack a 49,99 euro. Coloro che non posseggono il gioco base possono invece optare per la Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection al prezzo di 59,99 euro. I preordini vengono incentivati con tre costumi extra: Scorpion “UnboundRage”, Sub-Zero “Son of Arctika” e Frost “Kori Power”.