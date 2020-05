Mortal Kombat 11 Aftermath: RoboCop e Terminator si sfidano in video

Riposto per un attimo l'orsacchiotto gigante delle mosse Friendship, i ragazzi degli studi NetherRealm danno vita a un epico scontro tra RoboCop e Terminator in un doppio video gameplay di Aftermath, la prossima espansione di Mortal Kombat 11.

I filmati in questione mostrano due round della sfida tra il cyber-poliziotto della OCP e il robot di Skynet venuto dal futuro, dandoci così modo di osservare nel dettaglio le squisite animazioni che caratterizzano gli attacchi e le abilità speciali di RoboCop.

Il protagonista dell'iconica serie cinematografica tenuta a battesimo nel 1987 accompagnerà l'arrivo di Fujin e Sheeva nel sempre più ampio roster di kombattenti di MK11. Come specificato dagli stessi autori della software house capitanata da Ed Boon, con Aftermath assisteremo anche all'introduzione di stage inediti, di ulteriori costumi per tutti i personaggi e di una nuova linea narrativa che sarà incentrata su Shang Tsung per riallacciarsi e dare seguito agli ultimi eventi della storia originaria.

L'uscita dell'espansione Aftermath di MK11 è prevista per il 26 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale con tutti i contenuti di Mortal Kombat 11 Aftermath.