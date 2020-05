Mortal Kombat 11 Aftermath: Sheeva si scatena nel nuovo trailer

Il team di NetherRealm si prepara ad ampliare ulteriormente l'offerta proposta dall'ultima iterazione della propria iconica serie di picchiaduro: per celebrare, è stato recentemente pubblicato il trailer di lancio di Mortal Kombat 11: Aftermath.

La software house ha tuttavia scelto di offrire al pubblico un'ulteriore sorpresa, dedicando un apposito filmato alla presentazione del personaggio di Sheeva. La potente combattente si appresta infatti a fare il proprio trionfale ingresso nel roster di Mortal Kombat 11 grazie alla nuova espansione del gioco. Armata di quattro braccia, la lottatrice è pronta a tenere testa ai propri avversari, ricorrendo ad una combinazione di prese e calci in grado di mettere in seria difficoltà il nemico. Per avere un primo assaggio del feroce stile di combattimento che contraddistingue Sheeva, potete visionare il trailer a lei dedicato: lo trovate direttamente in apertura a questa news.



Oltre a Sheeva, tra i contenuti in arrivo con Mortal Kombat 11: Aftermath, troviamo anche ulteriori combattenti in procinto di fare il proprio ingresso nell'arena plasmata da NetherRealm. Tra questi, Fujin e, vera e propria guest star per la saga, il personaggio di Robocop: pronti a cimentarvi in nuove Fatality? In chiusura, vi ricordiamo che Aftermath sarà disponibile a partire dalla giornata di martedì 26 maggio.