Mortal Kombat 11 Aftermath: spunta un orsacchiotto gigante nel video sulle Friendship

Le fucine digitali degli studi NetherRealm sfornano un nuovo video su Mortal Kombat 11 Aftermath che mostra le esilaranti mosse finali Friendship in arrivo con la prossima, ambiziosa espansione del picchiaduro diretto da Ed Boon.

Le nuove animazioni Friendship vedranno per protagonisti i prossimi kombattenti di MK11, ossia i villain Fujin e Sheeva e quella pasta d'automa di RoboCop. Ma non solo. Anche gli altri lottatori del kolossal picchiaduro di NetherRealm verranno aggiornati per introdurre queste nuove mosse finali dai toni decisamente più "amichevoli" rispetto a quelli delle brutali Fatality.

All'interno del prossimo pacchetto aggiuntivo di MK11 troveremo anche degli stage inediti, dei nuovi costumi per tutti i kombattenti e, soprattutto, una linea narrativa originale che sarà incentrata su Shang Tsung per proseguire la storia della campagna singleplayer da dove l'abbiamo lasciata con Kronika e Liu Kang.

Il lancio della nuova espansione di Mortal Kombat 11 è previsto per il 26 maggio su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Per un ulteriore approfondimento sulle novità in arrivo con questo importante DLC, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su tutti i contenuti di Mortal Kombat 11 Aftermath.