Mortal Kombat 11 Aftermath: ufficiale il DLC della storia con Fujin, Sheeva e RoboCop

Quando Ed Boon ha confermato di non aver finito con Mortal Kombat 11 erano in molti ad essere convinti che questa affermazione non fosse altro che un riferimento ad un nuovo Kombat Pack ricco di personaggi storici della serie e di lottatori "extra" come il vociferato Ash di The Evil Dead. Sembra però che i piani del team siano leggermente diversi.

Dopo aver stuzzicato i fan con un teaser, Netherrealm Studios ha infatti annunciato ufficialmente Aftermath, ovvero un'espansione del picchiaduro che introduce una nuova modalità storia. Come potete vedere nel filmato allegato alla notizia, questo DLC avrà come protagonista il pericoloso Shang Tsung, personaggio che abbiamo già visto in qualità di lottatore aggiuntivo del primo Kombat Pack. Ad accompagnare lo stregone sono Fujin e Sheeva, altri due villain che stanno per essere introdotti nel roster grazie al nuovo pacchetto di personaggi aggiuntivi. Ovviamente non mancano delle guest star nel secondo Kombat Pack e, a questo proposito, non possiamo non citare l'arrivo di RoboCop.

Stando alle informazioni contenute nel filmato, MK11 Aftermath arriverà il prossimo 26 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Con il DLC verrà pubblicato anche un aggiornamento gratuito su tutte le piattaforme al cui interno troverete nuove fatality, arene e tanto altro.

Chi non possiede il gioco potrà effettuare l'acquisto della Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection al prezzo di 59,99 euro, accedendo immediatamente ai nuovi contenuti del DLC, ai 6 lottatori del primo Kombat Pack e al gioco base. Chi possiede già il titolo può decidere se preordinare la versione standard del DLC a 39,99 euro o il Mortal Kombat 11: Aftermath + Kombat Pack Bundle a 49,99 euro. Tutti i preorder saranno inoltre accompagnati da un DLC contenente i seguenti costumi extra: skin dei personaggi: Scorpion “UnboundRage”, Sub-Zero “Son of Arctika” e Frost “Kori Power”.