Mortal Kombat 11 si aggiorna su Nintendo Switch con i tutorial e altro

Nella notte, il team di Mortal Kombat 11 ha annunciato di aver pubblicato una nuova patch per la versione per Nintendo Switch del picchiaduro, che ha introdotto un bel po' di novità.

Gli sviluppatori affermano di aver bilanciato il gameplay e i personaggi, perfezionato l'audio e la localizzazione, risolto diversi problemi e migliorato la stabilità generale dell'esperienza di gioco. Purtroppo, non sono state fornite informazioni più dettagliate sui bilanciamenti effettuati e i bug corretti. In aggiunta a tutto ciò, sono stati introdotti i tutorial per i lottatori, utili per apprendere al meglio le velleità di ognuno di essi.

Gli sviluppatori hanno inoltre specificato di essere al lavoro su un'ulteriore patch per la versione ibrida del picchiaduro che, esattamente come avverrà per le edizioni per le altre console, bilancerà l'esperienza nelle Torri del tempo (intervenendo sull'IA degli avversari) e il sistema economico del gioco.

Ricordiamo che Mortal Kombat 11 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Se siete curiosi di scoprire come se la cava su tutte queste piattaforme, vi consigliamo di leggere analisi tecnica di Mortal Kombat 11.