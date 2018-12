Mortal Kombat 11 annunciato ai Game Awards 2018 con un trailer!

Ed Boon di NetherRealm Studios è salito sul palco dei Game Awards 2018 per annunciare ufficialmente Mortal Kombat 11, titolo di cui si vociferava da molto tempo ormai.

Per l'occasione è stato mostrato uno spettacolare filmato in computer grafica, che potete ammirare in apertura di notizia. Non sono state mostrate scene di gameplay tratte dal gioco, ma almeno sono state svelate alcune importantissime informazioni: Mortal Kombat 11 verrà lanciato in tutto il mondo il 23 aprile 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il reveal avverrà invece il 17 gennaio 2019 nell'ambito di un community event. Coloro che preordineranno un copia otterranno l'accesso alla Beta e il lottatore Shao Kahn.

In questo nuovo capitolo i giocatori potranno personalizzare i propri lottatori in tantissimi modi differenti, come mai prima d'ora nella serie. Oltsre ai combattenti storici della saga non mancheranno all'appello anche dei nuovi arrivati. La Modalità Storia proseguirà una saga che ormai va avanti da più di 25 anni.