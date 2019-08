Mortal Kombat 11 annunciato ufficialmente per Google Stadia

Mancano ancora diversi mesi al debutto, ma intanto il catalogo di Google Stadia continua ad allargarsi: dopo la conferma dell'arrivo di Cyberpunk 2077, durante la puntata speciale di Stadia Connect organizzata per la Gamescom è stato annunciato che anche Mortal Komat 11 entrerà a far parte del catalogo del servizio cloud gaming di Mountain View.

Per l'occasione, è stato mostrato lo spettacolare trailer che potete visionare in apertura di notizia. Purtroppo, la data d'uscita del picchiaduro di NetherRealm Studios non è stata rivelata. Google Stadia, ricordiamo, debutterà ufficialmente nel corso del mese di novembre, ma allo stato attuale non sappiamo se Mortal Kombat 11 farà parte della line-up di lancio.

Ne approfittiamo per ricordarvi che il violentissimo picchiaduro è già disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Mortal Kombat 11.