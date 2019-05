Mortal Kombat 11: annuncio di un nuovo Kombattente atteso per il 1 giugno

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, Ed Boon ha recentemente sollecitato le speranze della community in merito all'imminente condivisione di nuove informazioni sui DLC di Mortal Kombat 11.

Ora, sempre tramite il social network, sembrano giungere ulteriori conferme in merito. Come potete infatti verificare in calce a questa news, un cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale dedicato alla serie Mortal Kombat funge da teaser per un nuovo misterioso annuncio. Ad accompagnare il testo troviamo una brevissima clip, la quale tuttavia non fornisce dettagli particolarmente significativi in merito a cosa aspettarsi da parte di NetherRealm. Gli osservatori più attenti potranno comunque notare che al suo interno vengono riproposti, sempre nella medesima sequenza, tre diversi colori: porpora, verde e rosso. Che questi ultimi rappresentino un indizio? Per saperne di più, non ci resta che attendere la giornata di domani! Di quali kombattenti vorreste in futuro poter assumere il controllo in Mortal Kombatt 11: preferireste dei vecchi ritorni o delle new entry?

Vi ricordiamo che il picchiaduro di NetherRealm è attualmente disponibile su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Recentemente, la software house ha pubblicato una patch per Mortal Kombat 11, con la quale sono stati introdotti alcuni nuovi bilanciamenti per i lottatori e la kripta.