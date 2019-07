Mortal Kombat 11: sta arrivando Nightwolf, ecco la data d'uscita del personaggio

Dopo la release di Shang Tsung dello scorso mese, Mortal Kombat 11 si prepara ad accogliere un nuovo lottatore incluso nel season pass, con l'arrivo di Nightwolf. Si tratta del guerriero nativo americano apparso per la prima volta in Mortal Kombat 3.

Negli scorsi giorni Ed Boon aveva postato su Twitter un primo teaser dedicato al personaggio, anche se non era stata ancora rivelata la data d'uscita ufficiale. Ci ha pensato Nintendo, probabilmente per errore, a svelarla in anticipo, in un post che sponsorizzava uno sconto del 25% per il gioco.

Nightwolf sarà sbloccato dunque il 13 agosto per i possessori del season pass, il che vuol dire che sarà disponibile per tutti coloro che intendono acquistarlo al di fuori del pacchetto, una settimana dopo. Si trattava di un annuncio che NetherRealm aveva previsto per l'EVO 2019, l'importante evento dedicato ai giochi di combattimento in programma a breve, ma a questo punto i piani sembrano essere saltati. È probabile però che il full reveal del personaggio venga effettuato proprio in quell'occasione.

Che ne pensate dell'arrivo di Nightwolf in Mortal Kombat 11? Lo acquisterete? Intanto per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Mortal Kombat 11, in particolare quella della versione Nintendo Switch.