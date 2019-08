Mortal Kombat 11: in arrivo il Reveal Trailer del Kombat Pack, un leak svela i personaggi

Dopo essersi premurati di annunciare la versione Google Stadia di Mortal Kombat 11, gli studi NetherRealm decidono di approfittare della Gamescom 2019 per fissare alle ore 15:00 italiane di oggi, mercoledì 21 agosto, la pubblicazione del Reveal Trailer dei personaggi del Kombat Pack di MK11.

I curatori del canale YouTube ufficiale della serie picchiaduro di Mortal Kombat hanno già aperto la pagina dedicata all'evento che sarà trasmesso in streaming questo pomeriggio e in molti, naturalmente, stanno riempiendo il modulo dei commenti del canale con le proprie ipotesi e suggestioni sui lottatori che faranno parte del prossimo Kombat Pack.

Tra i commentatori c'è anche chi, impaziente di scoprire quali possano essere i kombattenti presenti in questo pacchetto aggiuntivo, ha provato a cercare degli indizi attingendo alle miniature del filmato e scoprendo, così facendo, un'immagine che sembrerebbe immortalare il sestetto di personaggi atteso con questo DLC di Mortal Kombat 11.

Oltre ai già conosciuti Shang Tsung e Nightwolf, l'immagine (seppur sfocata) ritrarrebbe i volti del robot T-800 di Terminator, di Sindel, di Joker e, infine, di Spawn, tutti personaggi che, in un modo o nell'altro, sono stati oggetto di diverse voci di corridoio che hanno coinvolto lo stesso Ed Boon, il papà di MK. Per scoprire se queste indiscrezioni siano o meno veritiere, non ci resta che attendere la pubblicazione del Reveal Trailer del Kombat Pack di Mortal Kombat 11 assieme a tutti gli appassionati del picchiaduro degli studi NetherRealm su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e, da novembre, su Google Stadia.