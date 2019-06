Mortal Kombat 11: in arrivo le skin ispirate a Killer Instinct?

Nelle ultime ore sono apparsi su Twitter numerosi messaggi che stanno accendendo la curiosità tanto dei fan di Mortal Kombat 11 quanto quella degli appassionati di Killer Instinct.

Uno dei creatori del violentissimo picchiaduro, Ed Boon, ha infatti chiesto ai propri follower se vorrebbero una skin di Nightwolf, in arrivo prossimamente per i possessori del Kombat Pack, ispirata al lottatore Thunder di Killer Instinct. Tra le numerose risposte ci sono anche quelle di Microsoft, che si è subito mostrata interessata alla possibile collaborazione. Non sappiamo se si tratti semplicemente di una gag organizzata da entrambe le parti per preparare gli utenti all'annuncio, ma tra le risposte troviamo quella di Major Nelson e quella di Phil Spencer. Non è quindi da escludere che in concomitanza col lancio del personaggio possa arrivare anche un costume extra, magari in esclusiva su Xbox One.

Nel frattempo vi ricordiamo che l'ultimo aggiornamento di Mortal Kombat 11 prepara il gioco all'arrivo di Shang Tsung, previsto per domani per tutti i possessori del primo pacchetto di lottatori. Tra gli altri personaggi aggiuntivi in arrivo troviamo anche Spawn e Sindel. Resta invece il dubbio sulla possibile presenza di Terminator e Ash di The Evil Dead, protagonisti di svariati rumor e leak.