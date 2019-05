Mortal Kombat 11: Ash/Bruce Campbell non comparirà nel gioco

Da tempo si parla di un possibile approdo di Ash Williams in Mortal Kombat 11, ma così non sarà: a smentire le voci circolate sul web è stato l'attore Bruce Campbell, interprete del personaggio nei film La Casa, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre.

L'attore ha pubblicato un'immagine su Twitter che non lascia spazio a troppi dubbi e che conferma la sua assenza dal cast (o per meglio dire, dal kast) di Mortal Kombat 11, almeno per il momento, non è escluso però che nel prossimo futuro le cose possano cambiare, del resto NetherRealm ha annunciato la volontà di supportare MK11 per moltissimo tempo con tante "stagioni" di nuovi contenuti.

Ricordiamo che recentemente gli sviluppatori hanno pubblicato un pacchetto bonus gratis per tutti che include 500.000 Monete d'oro, 1.000 Frammenti d'anima, 500 Cuori e 1.000 Cristalli Temporali, oltre ad aver abbassato la difficoltà delle Torri con una patch, proprio per venire incontro alle esigenze della community.