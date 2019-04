Mortal Kombat 11 non avrà Loot Box, Neo di Matrix non entrerà nel roster

Mortal Kombat 11 è il gioco di copertina del nuovo numero di Game Informer USA e per l'occasione la testata ha posto le consuete 166 domande al creatore della serie, Ed Boon, le risposte del producer svelano nuovi interessanti dettagli sul picchiaduro.

Ed Boon conferma che il roster includerà 25 personaggi al lancio, con cinque personaggi aggiuntivi in arrivo tramite DLC, tra cui non figura Neo di Matrix, nonostante le numerose richieste in merito. Lo Story Mode non avrà Quick Time Event mentre sono confermati i finali multipli. Al lancio il gioco non supporterà il Cross-Play ma non è escluso che questa opzione possa arrivare nel prossimo futuro, inoltre Ed Boon conferma l'assenza di Loot Box ed il framerate della versione Switch, pari a 60 fps.

Altre curiosità riguardano Dragon Ball FighterZ (uno dei giochi preferiti di Ed Boon) e la volontà di creare una nuova IP in futuro, inoltre viene rivelato che uno script per il prossimo film di Mortal Kombat esiste ma probabilmente verrà riscritto perchè "non è granchè buono."

Infine, Ed Boon fa sapere che il suo gioco più venduto è Mortal Kombat X, che ha raggiunto quota undici milioni di copie distribuite in tutto il mondo, compresa la riedizione XL.