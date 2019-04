Mortal Kombat 11 avrà una patch del day-one e l'accesso anticipato dei DLC

Nelle ultime ore i dataminer hanno scoperto alcune interessanti informazioni su Mortal Kombat 11 grazie alla pagina ufficiale del gioco sull'eShop di Nintendo Switch. Sembra infatti che la scheda del picchiaduro contenga non solo i dettagli sulle dimensioni del download, ma anche sui lottatori aggiuntivi.

Stando alle informazioni estrapolate da alcuni utenti, il Kombat Pack permetterà ai giocatori di mettere le mani sui seguenti contenuti extra:

6 diversi lottatori che saranno pubblicati nel corso del tempo (Shao Kahn non è incluso tra questi, essendo un bonus pre-order)

7 costumi esclusivi per i lottatori

7 diversi set di equipaggiamento

Chiunque possieda il pacchetto, incluso con tutte le Premium Edition del gioco, potrà inoltre avere accesso ai contenuti aggiuntivi con una settimana d'anticipo rispetto agli altri. Nel caso voleste poi acquistare i singoli lottatori DLC, il loro prezzo sarà di circa 5,99€. Lo stesso Shao Kahn potrà essere acquistato sugli store digitali delle varie piattaforme allo stesso prezzo, in maniera simile a quanto visto con Goro in Mortal Kombat X. Sembra inoltre che il gioco riceverà una patch del day-one su Switch per permettere agli sviluppatori di utilizzare una cartuccia meno capiente.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 23 aprile 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Negli ultimi giorni è stato annunciato che l'edizione PC sarà protetta dall'anti-tamper Denuvo e che su Switch girerà a 60 fotogrammi al secondo.

Avete già visto il nuovo spot TV nel quale è presente anche Kitana?