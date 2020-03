Mortal Kombat 11: avvistata su Steam la Aftermath Kollection, di cosa si tratta?

È ormai trascorsa poco più di una settimana dal debutto di Spawn in Mortal Kombat 11 per tutti i possessori del Kombat Pack e i dataminer sembrano aver già scoperto quella che sarà la prossima mossa di Netherrealm Studios.

Analizzando le ultime modifiche al database di Steam, qualche curiosone ha infatti notato l'aggiunta di un nuovo titolo chiamato Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection. Al momento non c'è stato nessun annuncio ufficiale da parte di Warner Bros. o del team di sviluppo ma possiamo stabilire con una certa sicurezza che si tratti della classica "complete edition" alla quale ormai Netherrealm ci ha abituato con ognuno dei suoi prodotti. È molto probabile che si tratti quindi di un'edizione speciale del gioco contenente tutti i lottatori di base e quelli pubblicati in un secondo momento tramite contenuti a pagamento, ovvero: Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel, Joker e Spawn. Non è da escludere che il pacchetto possa contenere anche qualche costume extra, dal momento che ad accompagnare il lancio di ciascun personaggio aggiuntivo abbiamo visto anche numerosi costumi alternativi per i vecchi personaggi, inclusi quelli a tema Batman.

In attesa di conferme da parte degli interessati, vi ricordiamo che a breve potrebbe arrivare l'annuncio di Ash di Evil Dead in Mortal Kombat 11 e, di conseguenza, di un secondo pacchetto di personaggi aggiuntivi per il violentissimo picchiaduro a incontri.