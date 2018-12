Mortal Kombat 11: la beta parte a marzo 2019 su PlayStation 4 e Xbox One

Dopo aver svelato ufficialmente il titolo nel corso dei Game Awards 2018, NetherReal Studios ha ora annunciato quando si terrà la beta di Mortal Kombat 11, il nuovo capitolo della brutale e sanguinolenta serie picchiaduro.

La beta di Mortal Kombat 11 avrà inizio a marzo 2019, e risulterà accessibile solo a coloro che pre-ordineranno la propria copia del gioco presso i rivenditori, non meglio specificati, aderenti all'iniziativa (il pre-order vi assicurerà inoltre l'ottenimento Shao Khan come personaggio giocabile). La fase di test è stata al momento annunciata solo per PlayStation 4 e Xbox One, nessuna novità quindi per gli utenti PC e Nintendo Switch.

Dopo essersi limitata ad uno spettacolare trailer cinematico mostrato ai TGA 2018 e ad una primissima galleria di immagini, NetherRealm terrà un gameplay reveal del gioco il 17 gennaio 2019. Tra le novità più rilevanti a livello di gioco, Mortal Kombat 11 includerà un rinnovato Sistema di Variazione dei Personaggi.

Ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 aprile 2019. Gli sviluppatori hanno già diffuso i requisiti minimi e raccomandati della versione PC del gioco. In attesa del primo video di gameplay, vi rimandiamo al nostro approfondimento di Mortal Kombat 11.