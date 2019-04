Mortal Kombat 11: ecco le brutali conseguenze del ragequit online

Chiunque ami i picchiaduro, in particolar modo quelli online, sa bene quanto siano fastidiosi gli avversari che si danno alla fuga quando l'esito del match non è a loro favore. A questo proposito, Netherrealm Studios ha implementato una simpatica punizione per i ragequitter in Mortal Kombat 11.

Se nel decimo capitolo della serie si poteva assistere all'esplosione della testa di chi fuggiva dal match online, questa volta la punizione è ben più brutale. I giocatori che escono prima della conclusione di una partita vedranno il corpo del proprio lottatore esplodere in mille pezzi e sullo sfondo, al posto della classica scritta Fatality, apparirà un Quitality. Insomma, oltre a perdere punti nelle classifiche, gli utenti con un atteggiamento scorretto subiranno anche un'umiliazione.

