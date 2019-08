Mortal Kombat 11: la Brutality di Geras ricorda molto... Thanos

Quello di Mortal Kombat è un franchise che da sempre è infarcito di segreti nascosti ed easter egg, per cui c'è sempre la sensazione che da un momento all'altro possa essere scoperto qualcosa di nuovo. L'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda il personaggio di Geras.

È stata infatti scoperta e postata su Twitter una Brutality del lottatore, che sembra strizzare l'occhio a Thanos, celebre titano villain principale negli ultimi due film degli Avengers. Nella clip che vi mostriamo in calce alla news, si può vedere un combattimento tra Geras e Liu Kang: per fermare un salto di quest'ultimo, Geras è come se fermasse il tempo "congelando" Liu Kang a mezz'aria, riducendo quest'ultimo in polvere.

Il personaggio si dissolve insomma, esattamente come le vittime mietute da Thanos in Avengers: Infinity War con l'ormai tristemente noto schiocco di dita. La Brutality in questione si chiama "Paused In Time" ed è sbloccabile nella Cripta. Una volta sbloccata, per realizzarla bisogna effettuare la mossa "Temporal Advantage" come colpo finale in un combattimento, dopo averla usata tre volte all'interno del round finale.

Provateci e fateci sapere se ci riuscite, e se i vostri combattimenti saranno così "Perfettamente bilanciati".

L'undicesima incarnazione della saga rappresenta uno dei capitoli più apprezzati del celebre franchise. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Mortal Kombat 11.