Mortal Kombat 11: Christopher Lambert è il protagonista di un nuovo spot

La divisione francese di Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo spot di Mortal Kombat 11 che vanta un protagonista d'eccezione: stiamo parlando di Christopher Lambert, celebre attore che ha interpretato Raiden nelle due pellicole cinematografiche ispirate al picchiaduro, uscite rispettivamente nel 1995 e nel 1997.

Il filmato mostra un violentissimo combattimento tra Raiden e Scorpion, e solo alla fine ci viene rivelato che a controllare il primo dei due è proprio l'attore francese, che per l'occasione si esibisce anche nell'iconica risata del personaggio al quale ha dato vita più di vent'anni fa. Tra l'altro, questo non è neppure l'unico rimando ai film fatto in occasione del lancio del gioco, dal momento che il primo lottatore DLC Shao Khan è stato modellato sulle fattezze dell'attore Cary-Hiroyuki Tagawa, che egli stesso ha interpretato nel primo film di Paul W. S. Anderson.

Potete ammirare il filmato in apertura di notizia, buona visione! Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Mortal Kombat 11 verrà pubblicato martedì 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nei giorni scorsi è stata svelata la lista completa di trofei e obiettivi, ed è stato confermato che alcune attività ben specifiche richiederanno una connessione sempre attiva.