Mortal Kombat 11: come sbloccare e usare la Forgia per il crafting

Dopo avervi spiegato come muovervi nella Krypta di Mortal Kombat 11, in questa mini-guida vi spiegheremo come sbloccare e utilizzare la Forgia nel nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios, luogo in cui potrete creare nuovi oggetti e pezzi di equipaggiamento per i vostri lottatori.

Di seguito vi spieghiamo come sbloccare e utilizzare la Forgia in Mortal Kombat 11.

Come sbloccare la Forgia in Mortal Kombat 11

La Forgia di Mortal Kombat 11 si trova nella Krypta. Una volta entrati al suo interno noterete un corridoio per procedere in basso, fiancheggiato da casse sbloccabili su entrambi i lati. Dopo che avrete ottenuto il Martello di Shang Tsung, usatelo per sfondare il cancello di legno e girate a sinistra. Andando oltre il portale vi imbatterete in un muro che può essere sfondato con il martello: distruggetelo per accedere a una nuova area con un grande Gong.

Per sbloccare la Forgia vi basta colpire il Gong. D'ora in poi sarete in grado di accedere alla Forgia in qualsiasi momento, attraversando il grande cancello di legno presente nell'area principale.

Come usare la Forgia

Quando vi trovate di fronte alla Forgia, premete il pulsante X/A per accedere al menu della creazione. Da qui che potrete combinare tre elementi per creare un nuovo oggetto, sia esso un pezzo di equipaggiamento, un'arma per un personaggio o anche una nuova Fatality (sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come eseguire tutte le Fatality di Mortal Kombat 11).

Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare la Forgia di Mortal Kombat 11, potete guardare il filmato proposto in apertura.