La star WWE Ronda Rousey è Sonya Blade in Mortal Kombat 11

Dopo i numerosi rumor emersi nel corso degli ultimi giorni, l'evento live interamente dedicato a Mortal Kombat 11conferma le voci di corridoio connesse ad una partecipazione di Ronda Rousey.

La celebre combattente UFC e membro del roster femminile della WWE ha preso parte alla realizzazione del nuovo capitolo della celebre saga di combattenti! L'attuale Women Champion di Raw presterà la propria voce nientemeno che al personaggio di Sonya Blade. La combattente è apparsa direttamente sul palco dell'evento per manifestare il proprio entusiasmo per il proprio coinvolgimento nel progetto. Cosa ne dite, siete felici di ritrovare Ronda Rousey coinvolta in Mortal Kombat 11?

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile in contemporanea su Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 e PC, a partire dal prossimo 23 aprile 2019! Lo state aspettando?