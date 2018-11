Mortal Kombat 11 confermato dal doppiatore di Kung Lao e Reptile?

Lalo Garza è da sempre il doppiatore spagnolo di Kung Lao e Reptile di Mortal Kombat, tuttavia sembra che le cose siano destinate a cambiare: il doppiatore ha infatti "salutato" i due personaggi su Twitter, affermando di non essere stato chiamato a lavorare su Mortal Kombat XI.

La notizia ovviamente riguarda la conferma di Mortal Kombat XI, titolo non ancora annunciato di Warner Bros Games ma a quanto pare in fase di sviluppo piuttosto avanzata, considerando che gli sviluppatori sembrano già aver avviato la fase di doppiaggio.

Al momento Warner e NetherRealm non hanno confermato nulla a riguardo e sono in molti a credere che Mortal Kombat 11 possa essere annunciato durante i The Game Awards del 7 dicembre, con uscita prevista nel corso del 2019. Ne sapremo certamente di più tra poche settimane...