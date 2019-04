Da Mortal Kombat 11 a Days Gone, tutte le nuove uscite di aprile 2019 in un video

Il mese di aprile si presenta piuttosto interessante dal punto di vista delle nuove uscite videogiochi, grazie all'arrivo di produzioni come Days Gone per PlayStation 4, Nintendo Labo VR Kit, Mortal Kombat 11, Super Dragon Ball Heroes World Mission e Cuphead per Nintendo Switch. Tutte le novità di aprile nel nostro video!

Nuovi Giochi PS4 e Xbox One

Ben nutrita la lista uscite PlayStation 4 e Xbox One di aprile che vede l'arrivo di Mortal Kombat 11, Days Gone (in esclusiva su PlayStation 4), Falcon Age, Earth Defense Force Iron Rain, Ghost Giant per PlayStation VR e Dreams (in accesso anticipato su PS4).

Novità Uscite PC

Tra le novità PC di aprile 2019 troviamo Borderlands Game of the Year Edition, Super Dragon Ball Heroes World Mission, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, Hearthstone L'Ascesa delle Ombre, Anno 1800, World War Z, Konami Arcade Classics Anniversary Collection, Imperator Rome e Fade to Silence.

Giochi Nintendo Switch

Infine, spazio anche alle novità per Nintendo Switch tra cui spiccano il card game Super Dragon Ball Heroes World Mission, Nintendo Labo Kit VR, Final Fantasy X|X-2 HD Remaster, Cuphead e Dragon's Dogma Dark Arisen.