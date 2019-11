Mortal Kombat 11, al via Deadly Feast Tower: disponibile il nuovo evento a durata limitata

Il team di NetherRealm ha messo a disposizione dei giocatori un nuovo evento speciale all'interno di Mortal Kombat 11: è ora disponibile il Deadly Feast Tower!

Ad introdurlo ufficialmente è l'account Twitter ufficiale del gioco, che ha recentemente condiviso un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Il filmato presenta al pubblico la nuova iniziativa, che vede protagonisti svariati e numerosi contenuti speciali. Per l'intera durata di Deadly Feast Tower, sembra che una serie di peculiari elementi faranno da contorno ai match su Mortal Kombat 11: tra questi ultimi, possiamo citare...minacciose torte di zucca e pericolosi tacchini! L'evento porta con sé anche speciali ricompense, tra cui spiccano nuove brutality per i vostri personaggi preferiti e la possibilità di conquistarsi delle skin. Deadly Feast Tower, lo ribadiamo, resterà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato: l'evento avrà infatti termine il prossimo 30 novembre.



Tra le novità del picchiaduro di casa NetheRealm ricordiamo inoltre il recente debutto del personaggio di Sindel in Mortal Kombat 11. Nell'ambito del supporto post-lancio offerto con il Kombat Pack, la regina del combattimento ha infatti fatto ritorno nella serie. Il gioco ha inoltre compiuto il proprio debutto su una nuova piattaforma: parte della line-up di lancio, Mortal Kombat 11 è ora disponibile su Google Stadia.