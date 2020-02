Mortal Kombat 11: il design finale di Spawn rivelato da una figure di McFarlane

Per scoprire di cos'è realmente capace Spawn, personaggio guest che andrà a chiudere il Kombat Pack di Mortal Kombat 11, dovremo attendere il prossimo 8 marzo, quando Ed Boon e i ragazzi di NetherRealm Studios pubblicheranno il primo video di gameplay.

Nonostante manchino ancora diverse settimane, possiamo già farci un'idea ben precisa sul design integrale del personaggio grazie al suo stesso creatore, Todd McFarlane, che nella giornata di ieri ha annunciato la commercializzazione di un'action figure di Spawn in versione Mortal Kombat 11. La statuina della creatura infernale è alta 7 pollici (poco meno di 18 centimetri), e offre ben 22 punti articolari. Verrà venduta negli USA al prezzo di 19,99 dollari a partire dall'8 marzo in esclusiva temporale da Wallmart. Dal 13 marzo potrà essere acquistata anche presso catene come Target e GameStop, oltre che dai vari rivenditori online.



La presentazione è stata accompagnata dalle tre fotografie visibili in calce a questa notizia, che mostrano la statuina in primo piano e in differenti pose. Cosa ve ne pare? Vi piace il look che Spawn sfoggerà in Mortal Kombat 11? Todd McFarlane ha inoltre fatto sapere che sarà presente al Final Kombat 2020, il campionato finale della Mortal Kombat 11 Pro Kompetition che si svolgerà proprio l'8 marzo a Chicago, con un montepremi di ben 100.000 dollari. Il trailer di Spawn previsto per l'occasione sarà presentato da Keith David, che presta la sua voce al lottatore in Mortal Kombat 11.