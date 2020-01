Mortal Kombat 11 e Destiny 2 giocati in diretta su Twitch oggi

Sembrava un tranquillo martedì di fine gennaio, ed invece se date un'occhiata al palinsesto odierno sul canale Twitch di Everyeye.it, noterete che di tranquillo oggi non c'è proprio niente. Scopriamo insieme a cosa giocheremo in diretta con voi nella giornata di oggi.

Vi diamo tutto il tempo per prepararvi, perché oggi partiremo alle 18, quando saremo prontissimi a mazzuolarci senza pietà in una ricca sessione di Mortal Kombat 11. Scopriremo insieme a SchiacciSempre il nuovo DLC del picchiaduro di successo di NetherRealm dedicato al personaggio di Joker. Nel frattempo, se volete arrivare preparati, date un'occhiata alle quattro Brutality di Joker, o all'ultimo teaser di Joker in Mortal Kombat 11.

Ma siccome non si vive di sole mazzate, ci sarà spazio anche per gli amanti degli FPS: alle 21 giocheremo a Destiny 2 in quello che ormai è praticamente un appuntamento fisso col nostro Giorno Gaming. Caricate i fucili dunque e seguiteci in questa nuova sessione dedicata allo sparatutto di Bungie.

Dunque, ricapitolando:

Martedì 28 gennaio

Ore 18:00 - Mortal Kombat 11 (Joker DLC) feat SchiacciSempre

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Per seguire tutte le nostre dirette, vi ricordiamo di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it, ma potete guardare le nostre live anche in differita, sul canale YouTube Everyeye On Demand. Vi aspettiamo!