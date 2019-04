Mortal Kombat 11: ecco tutti i dettagli sulle microtransazioni

Mortal Kombat 11 ha fatto il proprio debutto su PC e console da poco più di 24 ore e il negozio presente all'interno del titolo è stato aperto, svelando ai fan gli oggetti che possono essere acquistati ricorrendo alla propria carta di credito.

Sebbene infatti il gioco permetta di ottenere oggetti per la personalizzazione e il potenziamento dei vari lottatori completando le difficili Torri del Tempo o trovandoli casualmente all'interno dei forzieri della Kripta, è possibile anche fare acquisti con i Kristalli Temporali. Questa valuta, che può essere ottenuta anche avanzando di livello, vi permetterà di acquistare ogni giorno una selezione di oggetti che inlcude equipaggiamenti, brutaliy, fatality e costumi.

Ecco di seguito il prezzo dei Kristalli Temporali:

Pacchetto da 500 - 4,99 euro

Pacchetto da 1.150 - 9,99 euro

Pacchetto da 2.500 - 19,99 euro

Pacchetto da 5.600 - 39,99 euro

Al momento sono in vendita le skin di Liu Kang, Kitana e Scorpion. In aggiunta a questi oggetti troviamo anche i Chip Fatality Facile, dei gettoni che permettono di eseguire le violentissime esecuzioni con la semplice pressione di un tasto, in modo da consentire anche agli utenti meno abili di vederle in movimento.

I Chip possono essere acquistati nei seguenti pacchetti:

5 al prezzo di 100 Kristalli Temporali

40 al prezzo di 500 Kristalli Temporali

100 al prezzo di 1.000 Kristalli Temporali

Non c'è quindi alcuna possibilità di acquistare direttamente Monete d'oro, Frammenti d'Anima o Cuori, le tre valute necessarie per aprire i numerosissimi forzieri sparsi per la Kripta.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Oltre a poter leggere la nostra recensione, sulle pagine di Everyeye trovate anche diverse guide riguardanti l'esplorazione delle Kripta e i consigli su come utilizzare al meglio le risorse.