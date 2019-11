Mortal Kombat 11 è disponibile da oggi su Google Stadia!

Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios rendono noto che Mortal Kombat 11 è oggi disponibile per Stadia, la nuovissima piattaforma per il gaming di Google, che permette ai giocatori di accedere con un clic all'azione brutale di Mortal Kombat e di continuare a giocare senza interruzioni su più dispositivi.

Grazie al sistema di Stadia basato sul cloud, i videogiocatori possono divertirsi con Mortal Kombat 11 passando da uno schermo all'altro senza dover attendere il completamento del download del gioco o degli aggiornamenti. Mortal Kombat 11 è già disponibile su Stadia. Per maggiori dettagli, visitate la pagina di Stadia sul Google Store.

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 11 è il miglior modo per ampliare l'esperienza di gioco di Mortal Kombat 11 con nuovi contenuti scaricabili, inclusi sei nuovi combattenti, svariate skin per personaggi e set di oggetti. I nuovi personaggi che verranno aggiunti a Mortal Kombat 11 con il Kombat Pack includono: Sindel, Joker e Spawn, oltre a Shang Tsung (già disponibile), Nightwolf (già disponibile) e al Terminator T-800 ispirato al film "Terminator: Destino Oscuro" (già disponibile). Tutte le skin dei combattenti dei DLC e dei personaggi bonus saranno anche acquistabili singolarmente.

Mortal Kombat 11 l’ultimo capitolo dell’acclamata serie sviluppata dai ragazzi di NetherRealm Studios, ed è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.