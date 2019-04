Mortal Kombat 11 è ora disponibile su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato che Mortal Kombat 11, l'ultimo capitolo del franchise acclamato dalla critica e sviluppato da NetherRealm Studios, è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch e PC.

Mortal Kombat 11 prosegue gli eventi di Mortal Kombat X e introduce una narrativa di distorsione temporale riunendo iconici personaggi da varie ere di Mortal Kombat, oltre a nuovi combattenti, culminando nello scontro generazionale definitivo tra i personaggi attuali e le loro controparti del passato. In Mortal Kombat 11 fa il suo debutto anche l'innovativo Sistema di variazione dei personaggi personalizzabili, che offre ai giocatori opportunità di personalizzazione pressoché infinite, dando vita a un'esperienza più profonda e completa che mai.

"Dopo più di 25 anni, il franchise di Mortal Kombat è più in forma che mai e continua a migliorare, grazie al talento dei NetherRealm Studios e ad una community appassionata", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. "Con la pubblicazione odierna di Mortal Kombat 11, il team di NetherRealm ha creato l'esperienza di Mortal Kombat più personalizzata di sempre, abbinata ad un gameplay allo stato dell'arte, a celebri personaggi e ad una coinvolgente storia a filmati che farà felici sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori".

"L'intero team di NetherRealm Studios ha lavorato duramente su Mortal Kombat 11, e non vediamo l'ora di vedere i giocatori di tutto il mondo alle prese con il gioco", ha dichiarato Ed Boon, direttore creativo di NetherRealm Studios. "Mortal Kombat™ 11 introduce nuovi modi per personalizzare i propri combattenti preferiti, nuove modalità di gioco, nuovissimi personaggi e ovviamente la nuova storia di distorsione temporale che farà impazzire sia i fan della saga che i nuovi giocatori".

In Mortal Kombat 11, la storia continua dopo la sconfitta del malvagio Dio Anziano Shinnok a opera di Raiden, che ha scatenato l'ira di Kronika, Custode del Tempo, e destabilizzato il suo agognato equilibrio tra bene e male. Per riportare la stabilità nei regni, Kronika ha un'unica opzione: riportare indietro il tempo all'inizio della storia e farla ricominciare. Nella coinvolgente modalità storia, i giocatori vestono i panni di una gran quantità di personaggi di varie ere, passate e presenti, di Mortal Kombat, che devono unire le forze per sconfiggere gli eserciti del Regno Esterno inviati da Shao Khan e risolvere la crisi temporale in atto.

Mortal Kombat 11 include una vasta selezione di combattenti nuovi e classici, con abilità e fatality uniche. La campionessa dell'UFC, medaglia olimpica e superstar della WWE Ronda Rousey interpreterà Sonya Blade, ma non mancano tutti i personaggi classici più amati dai fan, tra cui Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Cassie Cage, Jax Briggs, Jacqui Briggs, Kitana, Skarlet, Baraka, Kano, D'Vorah, Kabal, Jade, Erron Black, Kotal Kahn, Noob Saibot, Frost e Shao Kahn. A questi si aggiunge una serie di combattenti nuovi per il franchise, come Geras, un potente servitore di Kronika in grado di manipolare il tempo, Cetrion, la Dea Anziana della Virtù e Custode della Vita, e The Kollector, un guerriero corrotto e leale servitore di Shao Kahn.

Mortal Kombat 11 è pieno zeppo di modalità per tutti i giocatori, tra cui quella delle Torri del Tempo, ispirata ai passati gameplay sviluppati da NetherRealm, che consente ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità tramite appassionanti sfide, fornendo una varietà di combattimenti più ampia che mai. Anche la Kripta ritorna nella misteriosa isola di Shang Tsung, consentendo ai giocatori di esplorare e interagire con l'ambiente in modi totalmente nuovi, sbloccando ricompense da utilizzare nelle altre modalità del gioco.

La Standard Edition di Mortal Kombat 11 è disponibile a 69,99 € (prezzo consigliato al pubblico). La Premium Edition di Mortal Kombat 11 è disponibile a 99,99 € (prezzo consigliato al pubblico), e include il gioco base e il Kombat Pack che contiene sei nuovi personaggi giocabili da scaricare, 1 settimana di accesso anticipato ai personaggi scaricabili, 7 skin esclusive e 7 equipaggiamenti. La Kollector's Edition di Mortal Kombat 11 è disponibile a 299,99 € (prezzo consigliato al pubblico) e include il gioco base, il Kombat Pack, il busto con la maschera di Scorpion, una custodia esclusiva in metallo, una moneta magnetica commemorativa e una targa di autenticità. Shang Tsung è uno dei sei combattenti giocabili disponibili come DLC inclusi nel Kombat Pack. L'attore Cary-Hiroyuki Tagawa presta la voce e le fattezze a questo popolare personaggio immortalato nel film di Mortal Kombat™ del 1998, diventato un vero e proprio classico.