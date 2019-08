Mortal Kombat 11: il DJ Vegas e 'La Montagna' di GOT si sfideranno alla Gamescom 2019

Warner Bros e NetherRealm Studios hanno annunciato che il DJ Dimitri Vegas e l'attore Hafþór Júlíus Björnsson, conosciuto sugli schermi de Il Trono di Spade come "La Montagna", si daranno battaglia in due partite uno contro uno in diretta a Mortal Kombat 11 alla Gamescom 2019.

Prima di tutto coloro che partecipano alla Gamescom potranno assistere all'incontro di Mortal Kombat 11 tra l'artista EDM, Vegas, e il forzuto islandese Björnsson, nel duello "La Musica vs. I Muscoli" allo stand di Google Stadia, nella Hall 9 della Koelnmesse, il 22 agosto alle 16:30. Si potrà giocare a Mortal Kombat 11 anche su Stadia per la prima volta presso lo stand Stadia durante lo spettacolo.

Subito dopo, il 22 agosto alle 17:30, i fan potranno guardare la seconda battaglia tra Vegas e Björnsson, che riprendono in mano i controller per darsele di santa ragione a Mortal Kombat 11 all'Xbox Open Doors, esperienza dedicata ai fan, all'interno del Gloria Theatre. Questo scontro verrà trasmesso in diretta su Mixer e sarà visibile sul canale Twitch di NetherRealm. Durante la diretta verrà presentato il nuovo trailer per l'imminente skin personaggio Dimitri Vegas Sub-Zero.

La skin sarà disponibile per tutti i possessori di Mortal Kombat 11 il 22 agosto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Inoltre, l'ultimo personaggio scaricabile (DLC) di Mortal Kombat 11, Nightwolf, sarà giocabile all'Xbox Open Doors dal 21 al 23 agosto dalle 17:00 alle 22:00.

Mortal Kombat 11 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il Kombat Pack è il miglior modo per ampliare l'esperienza di gioco di Mortal Kombat 11 con nuovi contenuti scaricabili (DLC) che comprendono sei personaggi: Shang Tsung (disponibile ora), Nightwolf (disponibile ora in accesso anticipato), Sindel, Spawn e altri due combattenti che verranno annunciati più avanti.

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 11 include inoltre diverse skin e set di equipaggiamento e una settimana di accesso anticipato per tutti i contenuti. Il Kombat Pack è disponibile come parte della Mortal Kombat 11 Premium Edition. Tutti i personaggi DLC e i pacchetti skin dei personaggi bonus saranno anche acquistabili singolarmente al termine della settimana di accesso anticipato.