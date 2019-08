Mortal Kombat 11: c'è un orso nella fatality di Nightwolf

L'arrivo di Nightwolf in Mortal Kombat 11 è sempre più vicino e Netherrealm Studios ha deciso di pubblicare un nuovo filmato per mostrarci una delle violentissime fatality del nuovo personaggio aggiuntivo.

Nel breve trailer in questione, della durata di circa 40 secondi, vediamo il lottatore spezzare il collo del malcapitato per poi colpirlo brutalmente alla schiena e "offrirlo" ad una sorta di orso fantasma, che dilania il suo corpo. Insomma, sembra che ancora una volta gli sviluppatori abbiano aguzzato il proprio ingegno per offrire ai giocatori una fatality all'altezza di tutte le altre.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Nightwolf arriverà in Mortal Kombat 11 a partire dal prossimo 13 agosto 2019, giorno in cui tutti i possessori del Kombat Pack potranno scaricarlo senza costi aggiuntivi. Tutti gli altri, invece, dovranno attendere una settimana in più prima di poterlo acquistare separatamente su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sapevate che è in arrivo un trailer nel quale verranno svelati tutti i lottatori del Kombat Pack? Nel frattempo sappiamo già che i prossimi personaggi in arrivo nel gioco sono Sindel e Spawn, mentre si vocifera della possibile presenza di Joker nel pacchetto di lottatori aggiuntivi.