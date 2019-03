Mortal Kombat 11: ecco quanto ci vorrà per completare la storymode

NetherRealm Studios, gli sviluppatori di Mortal Kombat 11, hanno appena rivelato la durata stimata della story mode dell'attesissimo picchiaduro. Ne ha parlato lo Story Director del gioco (a proposito, avete letto la nostra intervista a Dominic Cianciolo?) a Gamereactor.

"Posso fare una stima più o meno esatta dei filmati e di tutto il resto, ma non so dirti esattamente quanto durerà la story mode in sé. In ogni caso ci vorranno intorno alle otto ore per il suo completamento", ha dichiarato Cianciolo nell'intervista.

Come forse ricorderete, il precedente titolo della saga richiedeva circa cinque ore per essere completato, in media (ovviamente il tempo variava anche in base all'abilità del giocoatore). Mortal Kombat 11 dunque si profila ben più lungo del suo predecessore.

Otto ore per un gioco basato sulla narrativa non è un dato così stupefacente, ma non è ovviamente il caso di Mortal Kombat, un picchiaduro che ha sempre avuto un focus importante sulla storia, ma che resta un fighting game. E una durata di otto ore per un titolo del genere, è veramente tanta roba considerando anche la componente multiplayer, che inevitabilmente aggiungerà minutaggio importante alla longevità del titolo.

Il picchiaduro di NetherRealm sarà disponibile a partire dal 23 Aprile su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per maggiori informazioni potete dare un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Mortal Kombat 11.