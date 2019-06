Mortal Kombat 11: Ed Boon ha confermato l'arrivo di Terminator?

Qualche settimana fa sono finalmente stati svelati i lottatori in arrivo su Mortal Kombat 11 tramite il primo Kombat Pack e, tra questi, ci sono due "guest fighter" la cui identità è ancora avvolta nel mistero.

Sebbene i leak continuino a parlare di Ash di The Evil Dead e di Terminator, un messaggio apparso nelle ultime ore sul profilo ufficiale Twitter di Ed Boon potrebbe aver finalmente fornito ai fan un indizio fondamentale. Il tweet con il messaggio "preparatevi ad una sorpresa!" mostra infatti un'immagine con l'action figure di Arnold Schwarzenegger, l'attore che ha interpretato il celebre cyborg protagonista della serie di film. A questo punto ci sono ben pochi dubbi sul fatto che i due lottatori in arrivo sono proprio Ash e Terminator.

Tra gli altri personaggi in arrivo troviamo Nightwolf, Sindel e Spawn. Pare inoltre che sia in arrivo un costume di Nightwolf ispirato a Thunder, uno dei lottatori di Killer Instinct. Nel frattempo la modalità competitiva di Mortal Kombat 11 è disponibile da poche ore e permette di competere con altri giocatori e sbloccare delle skin esclusive della stagione 1.

Per chi non lo sapesse, il malvagio stregone Shang Tsung è disponibile da oggi per tutti i possessori del Kombat Pack, mentre tutti gli altri potranno acquistarlo singolarmente a partire dalla prossima settimana.