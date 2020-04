Mortal Kombat 11: Ed Boon dichiara di non aver ancora finito con il gioco

In una recente intervista ai microfoni di GameSpot, il creatore di Mortal Kombat 11 ha confermato che il supporto al gioco è tutt'altro che concluso, lasciando spazio alla possibile arrivo di nuovi lottatori aggiuntivi.

Ecco di seguito le parole di Ed Boon:

"Da quando abbiamo annunciato Mortal Kombat 11, è stato chiaro che avremmo supportato il gioco come tutti gli altri nostri titoli. Con Mortal Kombat X e Injustice 2 abbiamo deciso di andare oltre il primo set di personaggi DLC. Al momento non siamo pronti ad annunciare nulla, ma non abbiamo ancora finito con Mortal Kombat 11."

"È difficile prevedere quando sveleremo maggiori dettagli sul futuro del gioco. Posso solo confermare che puntiamo a supportare MK11 ancora per un bel po' e faremo in modo che il gioco continui a crescere."

Questa dichiarazione potrebbe essere la conferma indiretta delle recenti voci di corridoio circa l'arrivo di Ash di Evil Dead in Mortal Kombat 11. Dalle parole di Boon sembra infatti palese che stia per arrivare l'annuncio di un Kombat Pack 2 e, come da tradizione, al suo interno troveremo personaggi legati alla serie e anche qualche piccolo extra, un po' come visto con Joker e Spawn nel primo pacchetto DLC.

Non dimentichiamoci poi degli avvistamenti della Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection, versione del gioco che potrebbe contenere tutti i DLC pubblicati e quelli in arrivo nei prossimi mesi, magari accompagnando il tutto con un aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X.