Mortal Kombat 11: Ed Boon pubblica una nuova immagine in game di Sindel

Come ben saprete, Terminator è ormai disponibile da qualche settimana in Mortal Kombat 11 e, come al solito, il caro vecchio Ed Boon ha iniziato a stuzzicare i fan con messaggi e immagini pubblicati attraverso il proprio account Twitter ufficiale.

Nelle ultime ore, infatti, il celebre creatore del violentissimo picchiaduro ha prima ricordato ai fan che la data d'uscita di Sindel è molto vicina e poi ha diffuso una nuova immagine che mostra il modello tridimensionale della lottatrice a pagamento in un match contro Jade. La cattivissa strega vestita di viola sarà quindi il prossimo personaggio DLC in arrivo nel gioco e la sua data d'uscita, come ricorderanno gli appassionati che hanno visto il trailer del Kombat Pack di Mortal Kombat 11, è fissata al prossimo 26 novembre 2019.

Il personaggio sarà completamente gratuito per chiunque abbia acquistato il Kombat Pack o una delle edizioni speciali del gioco, mentre tutti gli altri potranno acquistare separatamente Sindel nel corso della prima settimana di dicembre, ovvero 7 giorni dopo il suo debutto. Tra i prossimi personaggi in arrivo nel pacchetto aggiuntivo troviamo anche Joker e Spawn, in uscita il prossimo anno.

Vi ricordiamo inoltre che negli ultimi giorni Ed Boon ha parlato del possibile arrivo di IT in Mortal Kombat 11, magari con l'uscita dell'ipotetico Kombat Pack 2.