Mortal Kombat 11: emergono i primi rumor sul nuovo picchiaduro

Dalle pagine di SegmentNext emergono alcuni rumor su, nuovo episodio della serie di picchiaduro targata, non ancora annunciato ufficialmente dagli sviluppatori.

Secondo quanto riportato, il roster di Mortal Kombat XI dovrebbe essere composto da 40 personaggi, dieci dei quali in arrivo in un secondo momento tramite DLC. 17 lottatori dovrebbero provenire da Mortal Kombat XL, 7 dai precedenti capitoli e sei risulterebbero del tutto inediti.

I roster di base includerà Kano, Li Mei, Noob Saibot, Bo Rai Cho, Frost, Kenshi, Kotal Kahn, Johnny Cage, Shang Tsung, Jade, Daegon, Cassie Cage, Jacqui Briggs, Jax e Onaga. Tra i nuovi lottatori vengono invece citati nomi come Salina (Dea dei Sogni) e Dominic, figlio di Kano.

Sebbene non ci siano ancora dettagli a riguardo, il lancio di Mortal Kombat XI sarebbe previsto per la primavera del 2019 su piattaforme non meglio specificate.