Mortal Kombat 11 si evolve: ecco il teaser della nuova espansione

I curatori dei profili social degli studi NetherRealm fissano la data di annuncio del nuovo, importante contenuto aggiuntivo dell'iconico picchiaduro Mortal Kombat 11 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Anticipato da un leak del portale Twitter di PlayStation Brazil, il teaser trailer propostoci dagli autori al seguito di Ed Boon ci permette di sbirciare tra le pieghe di questa attesa espansione che, a giudicare dalla presenza nel video di Raiden e Liu Kang, dovrebbe riguardare il comparto singleplayer.

I 40 secondi di scene in cinematica condivisi sui social dai ragazzi di NetherRealm sono accompagnati dal messaggio che spiega come "l'epica saga continua", un'anticipazione che non fa che rafforzare le ipotesi dell'annuncio di un nuovo pacchetto di contenuti che si premurerà di espandere il canovaccio narrativo della componente a giocatore singolo.

A ogni modo, la presentazione ufficiale di questo nuovo DLC dedicato (presumibilmente) alla Storia della modalità singleplayer è attesa per la giornata di mercoledì 6 maggio. Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi mostriamo il teaser trailer della nuova espansione di MK11 e vi lasciamo alla nostra recensione di Mortal Kombat 11 e alle dichiarazioni condivise di recente da Ed Boon che spiega di non aver ancora finito il gioco.