Mortal Kombat 11 festeggia il Natale con nuovi eventi speciali

Warner Bros e NetherRealm annunciano i nuovi eventi in-game ispirati alle feste che faranno parte di Mortal Kombat 11: Winter Wonderland (22-27 dicembre) e Ring in the New Year (dal 28 dicembre fino al 2 gennaio) all’interno della modalità Torri del Tempo, saranno disponibili come aggiornamento gratuito.

Entrambi gli eventi comprenderanno una serie modifiche a tema natalizio, permettendo ai giocatori di guadagnare nuove skin, set di oggetti, konsumabili a tema e altre ricompense in-game. Di seguito, informazioni aggiuntive sugli aggiornamenti gratuiti di Mortal Kombat 11 relativi al periodo delle feste:



L’Evento Speciale delle Torri Winter Wonderland (disponibile dal 22 al 27 dicembre) comprenderà tre Torri con modifiche a tema natalizio, sottoforma di Killer Kane cadenti, Tarkatan in slittino, Morti di pan di zenzero in paracadute, Pupazzi esplosivi, Alberi di Natale, Menorah e Stelle Comete.



L’Evento Speciale delle Torri Ring in the New Year (disponibile dal 22 dicembre fino al 2 gennaio) sarà contraddistinto da tre Torri che accompagneranno i giocatori nel nuovo decennio con modiche a tema party, tra cui una palla stroboscopica, bottiglie di champagne, coriandoli, fuochi d’artificio e un orologio digitale per il conto alla rovescia al nuovo anno.



La Kombat League, modalità competitiva stagionale di Mortal Kombat 11, ha raggiunto al momento la sua settima edizione, ‘Season of Konquest,’ ed è ora disponibile per tutti i giocatori che parteciperanno entro il 7 gennaio. L’inizio della prossima stagione di Kombat League è previsto per il 14 gennaio.



I Giocatori possono buttarsi nella mischia in queste festività natalizie con il Kombat Pack di Mortal Kombat 11, il miglior modo per ampliare l'esperienza di gioco di Mortal Kombat 11 con nuovi contenuti scaricabili (DLC), come sei nuovi personaggi, svariate skin, set di oggetti e l'accesso anticipato di una settimana per tutti i contenuti.

I nuovi personaggi che verranno aggiunti a Mortal Kombat 11 con il Kombat Pack includono: Sindel (già disponibile), Joker (dal 28 gennaio in accesso anticipato) e Spawn (dal 17 marzo in accesso anticipato), oltre all'iconico Terminator T-800 (già disponibile), Nightwolf (già disponibile) e Shang Tsung (già disponibile). Il Kombat Pack è disponibile come parte della Mortal Kombat 11 Premium Edition o anche separatamente. Tutti i personaggi DLC e le skin dei personaggi bonus saranno anche acquistabili singolarmente al termine della settimana di accesso anticipato.