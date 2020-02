Mortal Kombat 11 festeggia San Valentino con uno speciale evento a tema

Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno annunciato oggi nuovi eventi in-game in arrivo questo mese su Mortal Kombat 11.

L'evento delle torri Be Mine (disponibile dal 13 al 17 febbraio) nella modalità Torri del Tempo sarà disponibile come parte di un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Mortal Kombat 11 e includerà romantici modificatori da usare sulla tua dolce metà, tra cui Teddy Bear di Mileena, Frecce di Cupido, Kandy Hearts, Falling Hearts e Rose. I combattenti potranno ottenere Brutality e skin per Kano, Jax e Kitana, assieme ad altri moduli per i giocatori, come parte di questo evento in-game.



Inoltre, l'ottava stagione della Kombat League, la modalità classificata stagionale di Mortal Kombat 11, inizierà il 18 febbraio. Tutti i giocatori di Mortal Kombat 11 possono partecipare alla Stagione dell'Avarizia di Naknadan fino al 17 marzo come parte del nuovo aggiornamento gratuito.



Per altre azioni mozzafiato di Mortal Kombat 11 invitiamo i giocatori a seguire la finale del campionato Mortal Kombat 11 Pro Kompetition, la Final Kombat 2020, che si terrà l'8 marzo nello storico teatro Park West di Chicago. I sedici migliori giocatori del mondo di Mortal Kombat 11 si affronteranno per la loro quota del montepremi totale di 100.000 dollari. L'evento vedrà la partecipazione speciale di Todd McFarlane (creatore di Spawn e CEO di McFarlane Toys), Keith David (voce di Spawn in Mortal Kombat 11), Cary-Hiroyuki Tagawa (voce di Shang Tsung in Mortal Kombat 11) e di Ed Boon (direttore creativo di NetherRealm Studios e co-creatore di Mortal Kombat), assieme a un esclusivo primo sguardo al trailer ufficiale di gioco di Spawn in Mortal Kombat 11 e ad altri nuovi contenuti.



Il Kombat Pack di Mortal Kombat 11 è il miglior modo per ampliare l'esperienza di gioco di Mortal Kombat 11 con nuovi contenuti scaricabili (DLC) come sei nuovi personaggi, svariate skin, set di oggetti e l'accesso anticipato di una settimana per tutti i contenuti. Il prossimo personaggio in arrivo su Mortal Kombat 11 attraverso il Kombat Pack sarà Spawn (in accesso anticipato il 17 marzo), assieme al Joker (disponibile ora), Terminator T-800 (disponibile ora), Sindel (disponibile ora), Nightwolf (disponibile ora) e Shang Tsung (disponibile ora). Il Kombat Pack è disponibile come parte della Mortal Kombat 11 Premium Edition oppure anche separatamente. Tutti i personaggi DLC e le skin dei personaggi bonus saranno anche acquistabili singolarmente al termine della settimana di accesso anticipato.