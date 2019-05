Mortal Kombat 11: tra i file di gioco si nasconde la voce da commentatore di Johnny Cage

Nel nuovo Mortal Kombat 11 è possibile sbloccare diverse voci che faranno da sfondo ai nostri cruenti combattimenti e, tra questi, pare essercene una molto particolare.

Stando a quanto dichiarato da alcuni dataminer, nel gioco si nasconderebbe anche la voce da commentatore di Johnny Cage. Una volta abilitata, la voce dell'irriverente lottatore non potrà che strapparvi una risata quando andrà a chiamare i vari "colleghi". Frost è infatti chiamata Elsa, D'Vorah è Mama Roach e Scorpion è Get Over Here. Insomma, per ciascuno dei personaggi presenti nel roster c'è un divertente appellativo. Purtroppo al momento non si hanno informazioni su come e quando sarà possibile sbloccare questa opzione aggiuntiva ed è probabile che Netherrealm Studios faccia un annuncio in merito nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo potete potete ottenere la voce di Shao Kahn completando tutti i tutorial di gioco e, collegando il picchiaduro a Mortal Kombat Mobile, potete invece sbloccare la voce di Kronika.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra la voce di Johnny Cage in azione, vi ricordiamo che Bruce Campbell ha smentito le voci sulla presenza di Ash in MK11 come lottatore aggiuntivo.