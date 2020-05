Mortal Kombat 11: tutte le Friendship e come eseguirle, la lista dei comandi

La nuova espansione Aftermarth di Mortal Kombat 11 ha introdotto le Friendship, le esilaranti mosse finali che fanno da contraltare alle Fatality. In questa mini-guida vi spieghiamo come eseguirle tutte, fornendovi la lista dei comandi per tutti i personaggi del roster.

Come suggerisce il nome stesso, le Friendship sono le versioni "amichevoli" delle Fatality. Possono essere eseguite alla fine di un combattimento, premendo una particolare sequenza di tasti (diversa per ogni personaggio).

Nota bene: tutte le Friendship vanno eseguite dalla distanza, e non funzionano quando vi trovate troppo vicini all'avversario.

Lista comandi delle Friendship di tutti i personaggi di Mortal Kombat 11

Di seguito elenchiamo le Friendship di tutti i personaggi di Mortal Kombat 11, con la relativa sequenza di tasti da premere per eseguirle alla fine di un combattimento.

Baraka

PS4: indietro, avanti, giù, giù, quadrato

Xbox One: indietro, avanti, giù, giù, X

Switch: indietro, avanti, giù, giù, Y

Cassie Cage

PS4: indietro, avanti, giù, giù, quadrato

Xbox One: indietro, avanti, giù, giù, X

Switch: indietro, avanti, giù, giù, Y

Cetrion

PS4: giù, giù, giù, giù, quadrato

Xbox One: giù, giù, giù, giù, X

Switch: giù, giù, giù, giù, Y

D'Vorah

PS4: indietro, avanti, giù, indietro, triangolo

Xbox One: indietro, avanti, giù, indietro, Y

Switch: indietro, avanti, giù, indietro, X

Erron Black

PS4: indietro, avanti, giù, avanti, X

Xbox One: indietro, avanti, giù, avanti, A

Switch: indietro, avanti, giù, avanti, B

Frost

PS4: avanti, indietro, avanti, indietro, X

Xbox One: avanti, indietro, avanti, indietro, A

Switch: avanti, indietro, avanti, indietro, B

Fujin

PS4: indietro, giù, indietro, giù, triangolo

Xbox One: indietro, giù, indietro, giù, Y

Switch: indietro, giù, indietro, giù, X

Geras

PS4: indietro, giù, indietro, giù, cerchio

Xbox One: indietro, giù, indietro, giù, B

Switch: indietro, giù, indietro, giù, A

Jade

PS4: indietro, giù, giù, giù, triangolo

Xbox One: indietro, giù, giù, giù, Y

Switch: indietro, giù, giù, giù, X

Jax

PS4: avanti, indietro, giù, giù, triangolo

Xbox One: avanti, indietro, giù, giù, Y

Switch: avanti, indietro, giù, giù, X

Jacqui

PS4: giù, giù, giù, giù, triangolo

Xbox One: giù, giù, giù, giù, Y

Switch: giù, giù, giù, giù, X

Johnny Cage

PS4: indietro, avanti, indietro, giù, triangolo

Xbox One: indietro, avanti, indietro, giù, Y

Switch: indietro, avanti, indietro, giù, X

Joker

PS4: giù, giù, giù, giù, X

Xbox One: giù, giù, giù, giù, A

Switch: giù, giù, giù, giù, B

Kabal

PS4: avanti, giù, indietro, giù, quadrato

Xbox One: avanti, giù, indietro, giù, X

Switch: avanti, giù, indietro, giù, Y

Kano

PS4: indietro, avanti, indietro, avanti, triangolo

Xbox One: indietro, avanti, indietro, avanti, Y

Switch: indietro, avanti, indietro, avanti, X

Kitana

PS4: indietro, giù, giù, indietro, X

Xbox One: indietro, giù, giù, indietro, A

Switch: indietro, giù, giù, indietro, B

Kollector

PS4: avanti, indietro, giù, giù, triangolo

Xbox One: avanti, indietro, giù, giù, Y

Switch: avanti, indietro, giù, giù, X

Kotal Kahn

PS4: giù, avanti, giù, indietro, X

Xbox One: giù, avanti, giù, indietro, A

Switch: giù, avanti, giù, indietro, B

Kung Lao

PS4: indietro, avanti, indietro, avanti, cerchio

Xbox One: indietro, avanti, indietro, avanti, B

Switch: indietro, avanti, indietro, avanti, A

Liu Kang

PS4: avanti, giù, giù, avanti, triangolo

Xbox One: avanti, giù, giù, avanti, Y

Switch: avanti, giù, giù, avanti, X

Nightwolf

PS4: avanti, indietro, avanti, giù, quadrato

Xbox One: avanti, indietro, avanti, giù, X

Switch: avanti, indietro, avanti, giù, Y

Noob Saibot

PS4: giù, indietro, giù, avanti, X

Xbox One: giù, indietro, giù, avanti, A

Switch: giù, indietro, giù, avanti, B

Raiden

PS4: giù, indietro, avanti, giù, cerchio

Xbox One: giù, indietro, avanti, giù, B

Switch: giù, indietro, avanti, giù, A

RoboCop

PS4: indietro, giù, avanti, giù, cerchio

Xbox One: dietro, giù, avanti, giù, B

Switch: dietro, giù, avanti, giù, A

Scorpion

PS4: avanti, indietro, avanti, indietro, cerchio

Xbox One: avanti, indietro, avanti, indietro, B

Switch: avanti, indietro, avanti, indietro, A

Shao Kahn

PS4: giù, avanti, giù, avanti, triangolo

Xbox One: giù, avanti, giù, avanti, Y

Switch: giù, avanti, giù, avanti, X

Sheeva

PS4: avanti, indietro, giù, giù, quadrato

Xbox One: avanti, indietro, giù, giù, X

Switch: avanti, indietro, giù, giù, Y

Sindel

PS4: avanti, giù, su, su, X

Xbox One: avanti, giù, su, su, A

Switch: avanti, giù, su, su, B

Skarlet

PS4: indietro, giù, giù, indietro, X

Xbox One: indietro, giù, giù, indietro, A

Switch: indietro, giù, giù, indietro, B

Sonya Blade

PS4: giù, avanti, giù, giù, quadrato

Xbox One: giù, avanti, giù, giù, X

Switch: giù, avanti, giù, giù, Y

Spawn

PS4: indietro, giù, avanti, giù, quadrato

Xbox One: indietro, giù, avanti, giù, X

Switch: indietro, giù, avanti, giù, Y

Sub-Zero

PS4: giù, giù, avanti, indietro, quadrato

Xbox One: giù, giù, avanti, indietro, X

Switch: giù, giù, avanti, indietro, Y

Shang Tsung

PS4: indietro, indietro, giù, avanti, cerchio

Xbox One: indietro, indietro, giù, avanti, B

Switch: indietro, indietro, giù, avanti, A

Terminator

PS4: indietro, giù, indietro, giù, X

Xbox One: indietro, giù, indietro, giù, A

Switch: indietro, giù, indietro, giù, B

Se avete bisogno di un riferimento per vedere come eseguire le Friendship, o semplicemente se siete curiosi di vederle in azione per ogni personaggio, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Ricordiamo che le Friendship sono disponibili con l'espansione Aftermath di Mortal Kombat 11, DLC che tra le altre novità ha introdotto anche personaggi inediti come RoboCop e Terminator. A proposito di mosse finale, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo proposto anche la guida alle Fatality di Mortal Kombat 11.