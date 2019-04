Mortal Kombat 11: Frost si aggiunge al roster, ecco come sbloccarla!

NetherRealm ha annunciato con un trailer l'ingresso di Frost nel roster di Mortal Kombat 11, personaggio apparso per la prima volta in Mortal Kombat Deadly Alliance e ora pronto a tornare nel nuovo episodio della serie.

Frost è l'ultimo personaggio ufficiale del roster (ad esclusione dei futuri lottatori in arrivo trami DLC) ma non sarà disponibile fin da subito nella schermata di selezione del personaggio: per utilizzare Frost sarà prima necessario sbloccarla seguendo questa procedura.

Come sbloccare Frost in MK11

Per giocare nei panni di Frost vi basterà giocare e portare a termine il quarto capitolo dello Story Mode nei panni di Sub-Zero, una volta completato questo atto Frost sarà disponibile nella schermata di selezione del personaggio di Mortal Kombat 11. Il procedimento è molto semplice e immediato, in apertura trovate anche un trailer che illustra le principali caratteristiche di questa agguerrita lottatrice.

Ricordiamo che il nuovo gioco di NetherRealm è disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Mortal Kombat 11 a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.