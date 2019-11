Mortal Kombat 11, gameplay teaser per Sindel: svelata la data di pubblicazione del trailer

I giocatori che attendono con impazienza la pubblicazione di un nuovo lottatore DLC di Mortal Kombat 11 saranno lieti di sapere che nuove informazioni sono in dirittura di arrivo!

Come ufficializzato diverso tempo fa dal trailer di presentazione del Kombat Pack di Mortal Kombat 11, il mese di novembre vedrà l'esordio nel gioco del personaggio di Sindel. Il debutto di quest'ultima all'interno dell'ultima fatica degli sviluppatori di NetherRealm ha già una data: il prossimo martedì 26 novembre. Manca ancora all'appello il gameplay trailer dedicato a Sindel, che presenterà ai giocatori lo stile di combattimento e le mosse più potenti del nuovo personaggio. L'attesa per la pubblicazione del filmato è tuttavia destinata ad avere termine molto presto!

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, Ed Boon, padre della serie di Mortal Kombat, ha infatti pubblicato un primo gamepaly teaser del personaggio, che fa seguito alla condivisione di una nuova immagine in-game di Sindel. Dal cinguettio, che trovate direttamente in calce a questa news, giunge inoltre la conferma che il gameplay trailer di Sindel sarà condiviso con i giocatori nel corso della giornata di domani, giovedì 14 novembre! Siete curioso di vedere la combattente in azione?



In chiusura, ricordiamo che lo stesso Boon si è recentemente divertito a stuzzicare la curiosità dei giocatori, con un Tweet dedicato al possibile arrivo di IT in Mortal Kombat 11.