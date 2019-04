Mortal Kombat 11: ecco come saranno gestite le personalizzazioni nelle competizioni

Sin dall'annuncio di Mortal Kombat 11 e dell'elevato livello di personalizzazione dei propri lottatori, sono stati in molti ad esprimere qualche perplessità sul comparto competitivo.

Fortunatamente l'ultima dichiarazione di Netherrealm Studios ha messo tutti a tacere, specificando come funzionerà tale sistema nelle partite classificate e nelle competizioni ufficiali. Se infatti le partite multigiocatore in locale e quelle amichevoli online permetteranno ai giocatori di utilizzare mosse personalizzate e oggetti che alterano le statistiche dei personaggi, ciò non sarà consentito nei match classificati e nei tornei.

Gli sviluppatori hanno deciso per questo di creare almeno due preset per ciascun personaggio giocabile e gli utenti saranno costretti a scegliere tra questi. NRS ha inoltre precisato che ha cercato di rendere le varianti create ad hoc più varie possibili, in modo da includere le varie mosse aggiuntive legate ai diversi oggetti disponibili. Proprio come visto in Injustice 2 infatti, la personalizzazione va ben oltre il solo aspetto estetico e permette di modificare il moveset dei personaggi.

Vi ricordiamo che MK11 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 23 aprile 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Nelle ultime ore è inoltre stato annunciato un nuovo lottatore, la Dea Anziana Cetrion. Nel titolo saranno presenti anche le Tag Team Battle sotto forma di particolari Torri.