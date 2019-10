Mortal Kombat 11 è il gioco più venduto del 2019 negli USA, Anthem al quinto posto

Mat Piscatella di NPD ha pubblicato la classifica dei cinque giochi più venduti negli Stati Uniti nel corso del 2019, dati aggiornati alla fine di agosto. I primi otto mesi dell'anno vedono il trionfo di Mortal Kombat 11, almeno sul mercato retail.

Ricordiamo che i dati NPD non tengono conto delle vendite digitali, si tratta dunque unicamente di dati relativi alla distribuzione di copie fisiche nel solo Nord America:

Classifica USA 2019

Mortal Kombat 11 Kingdom Hearts III Madden NFL 20 Tom Clancy's The Division 2 Anthem

Il picchiaduro di WB Games e NetherRealm ha riscosso un notevole successo, tanto da superare le vendite di titoli più blasonati come Kingdom Hearts 3 (uscito a fine gennaio) e Madden NFL 20, quest'ultimo uscito a inizio agosto e dunque con meno di 30 giorni di presenza sugli scaffali.

Il quarto posto è occupato da The Division 2 mentre in quinta posizione spicca Anthem di BioWare, titolo che apparentemente non sembra(va) aver riscosso il successo commerciale sperato. Il gioco pubblicato da Electronic Arts dovrebbe invece aver venduto un considerevole numero di copie sul mercato retail americano, nonostante le tante critiche del pubblico e un supporto post lancio non sempre in linea con la tabella di marcia.