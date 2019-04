Mortal Kombat 11 Guida Fatality: tutte le mosse finali e come eseguirle

Le Fatality sono il marchio di fabbrica per eccellenza di Mortal Kombat. Queste mosse brutali sono presenti anche in Mortal Kombat 11, il nuovo capitolo della serie ora disponibile. Di seguito vi proponiamo la lista di tutte le Fatality in dotazione ai vari personaggi, spiegandovi come eseguirle.

Dopo aver sconfitto il vostro avversario sul campo di battaglia, avrete a disposizione 5 secondi per eseguire una Fatality prima che il nemico si accasci al suolo.

Ogni personaggio di Mortal Kombat 11 ha a disposizione due Fatality. La prima sarà disponibile da subito, mentre la seconda andrà sbloccata nella modalità Krypta. Ad ogni modo, conoscendo la relativa combinazione di tasti potrete eseguire la seconda Fatality anche se non l'avrete ancora sbloccata.

Nella lista delle Fatality useremo la notazione arcade, usando i numeri da 1 a 4 per indicare le varie tipologie di pugni e calci:

1: Pugno frontale (Quadrato su PS4, X su Xbox One, Y su Switch)

2: Pugno all'indietro (Triangolo su PS4, Y su Xbox One, X su Switch)

3: Calcio frontale (X su PS4, A su Xbox One, B su Switch)

4: Calcio all'indietro (Cerchio su PS4, B su Xbox One, A su Switch)

Per concludere, accanto al nome di ogni Fatality segnaleremo tra parentesi la distanza dal nemico a cui andrà eseguita (distanza vicina, media o lontana).

Lista Fatality di Mortal Kombat 11

Baraka

Cibo per la mente (vicina): indietro, giù, indietro, 2

Sasso, carta, Baraka (vicina): indietro, avanti, indietro, 3

Cassie Cage

Ti lovv<3 media="" :="" gi="" avanti="" 4="" li="">

#GirlPower (media): indietro, giù, giù, indietro, 2

Cetrion

Mantenimento dell'equilibrio (media): indietro, giù, avanti, giù, 4

Bene e male (media): indietro, giù, indietro, 3

D'vorah

Nuove specie (vicina): indietro, avanti, indietro, 3

Senza morte (media): indietro, giù, giù, 4

Erron Black

Sciolto nell'acido (vicina): giù, giù, giù, 1

Trappola mortale (media): giù, avanti, giù, 2

Frost

Scultura di ghiaccio (vicina): avanti, indietro, giù, 1

The Cyber Initiative (media): indietro, avanti, giù, avanti, 4

Geras

Fasi del tempo (media): indietro, giù, giù, 3

Spellare (vicina): giù, avanti, indietro, 1

Jade

Bow Before Me (media): giù, giù, avanti, giù, 4

Pole dance (vicina): giù, giù, giù, 1

Jacqui Briggs

Spider Mines (vicina): avanti, indietro, avanti, 3

Nothin' But Neck (media): indietro, avanti, indietro, 4

Johnny Cage

Amichevole signor Cage (vicina): avanti, indietro, giù, giù, 4

Chi ha assunto questo tizio? (vicina): avanti, giù, avanti, 1

Kabal

Agganciato (vicina): giù, giù, giù, 4

Road Rage (media): avanti, indietro, giù, avanti, 3

Kano

Ultimo ballo (vicina): avanti, giù, giù, 1

Faccia di torta (vicina): indietro, giù, avanti, 2

Kollector

Pezzo da kollezione (vicina): giù, giù, giù, giù, 4

Illuminato (vicina): giù, avanti, indietro, 1

Kotal Kahn

Totem del sacrificio (vicina): indietro, giù, indietro, 3

Cibo per gatti (vicina): Non ancora disponibile

Kitana

Gore-Nado (media): giù, giù, giù, giù, 2

Esecuzione reale (media): giù, indietro, avanti, 1

Kung Lao

Diretto da nessuna parte (vicina): giù, avanti, indietro, giù, 2

Affettatrice (vicina): giù, avanti, giù, 3

Liu Kang

Bruciato (vicina): giù, indietro, giù, avanti, 1

Pancia della bestia (media): indietro, giù, indietro, avanti, 2

Noob Saibot

Doppio guaio (media): indietro, avanti, indietro, avanti, 4

Decisione divisa (vicina): giù, giù, 1

Raiden

Corrente alternata (media): indietro, giù, indietro, 1

Corrente diretta (vicina): giù, avanti, indietro, 3

Scorpion

Tu sei il prossimo (lontana): indietro, giù, giù, 1

Reazione a catena (media): giù, avanti, indietro, 2

Skarlet

Caos sanguinoso (media): avanti, indietro, giù, 3

Attacco cardiaco (media): giù, giù, avanti, 4

Shao Kahn

Back Blown Out (vicina): indietro, avanti, giù, giù, 2

Sequenza di Kahn (vicina): indietro, avanti, indietro, 1

Sonya Blade

All'elicottero (media): indietro, avanti, giù, giù, 2

Rifornimenti (vicina): indietro, avanti, indietro, 1

Sub-Zero

Freddato (media): avanti, indietro, avanti, 2

Congelato nel tempo (media): indietro, giù, indietro, 4

Se siete curiosi di vedere in azione tutte le Fatality del gioco, potete dare un'occhiata al video riportato in cima. Se invece volete saperne di più sul nuovo picchiaduro di NetherRealm, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Mortal Kombat 11.