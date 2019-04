Mortal Kombat 11 Guida Krypta: oggetti chiave, come sbloccare tutte le aree

La Krypta è tornata in Mortal Kombat 11 con nuove ricompense da sbloccare per i giocatori. In questa mini-guida vi spiegheremo come trovare gli oggetti chiave necessari per accedere a tutte le aree della Krypta.

La Krypta è il posto da visitare per sbloccare nuove fatality/brutality, costumi alternativi e altro ancora. L'isola è piena di enigmi, porte chiuse a chiave e casse da aprire. Per aiutarvi a trovare tutto, di seguito vi spieghiamo dove trovare gli elementi chiave necessari per sbloccare tutt le aree della Krypta.

Dove trovare gli oggetti chiave della Krypta di Mortal Kombat 11

Martello di Shao Kahn

Il Martello di Shao Kahn si trova vicino all'ingresso della cripta e vi darà accesso alla maggior parte delle aree in superficie dell'isola. Non potrete farne assolutamente a meno.

Corno di Motaro

Per accedere alle cripte è necessario acquisire il Corno di Motaro. Andate al Reliquario del Guerriero e distruggete il meteorite (che atterra in un filmato) per raccogliere la Gemma dei Viventi. Ritornate al Cortile e sfondate la stanza del Gong sul lato est. C'è una porta chiusa qui che richiede la Gemma dei Viventi. Ritornate al Vault attraverso questa porta e usate l'interruttore. Qui troverete il Corno di Motaro. Usatelo per sbloccare le aree sotterranee.

Amuleto delle anime di Ermac

Alla Tana di Goro controllate l'angolo sud-ovest, trovando la sala che conduce a una stanza circolare. Prendete l'ascensore per raggiungere la Fossa Inferiore. Giù in basso, Ermac cadrà sulle spine - prendi il suo Amuleto delle anime per sbloccare il potere di controllare le anime. Con l'Amuleto potrete sbloccare gli oggetti della Krypta verde brillante. Potrete anche raggiungere nuove aree spendendo un certo quantitativo di anime. Potete usare l'Amuleto delle anime per riparare il ponte nella fossa al costo di 1.000 anime.

Lancia di Hanzo Hasashi

Questo oggetto si trova nell'armeria, attraverso il corridoio dietro il cadavere di Goro nella Sala del Trono di Goro. La lancia può essere scagliata per sbloccare nuovi percorsi. Per fare un esempio, potrete usare la lancia per rompere le lanterne al Ponte di Legno.

Benda di Kenshi

Questa speciale benda ci consente di guardare nel regno degli spiriti, rendendo visibili luoghi/oggetti invisibili. Per trovare la benda, viaggiate fino alle prigioni attraverso il corridoio più a destra nella Sala del Trono di Goro. Usate la benda ovunque siate stati prima, in modo da rivelare nuovi muri da frantumare.

Tutto il resto

Molti degli altri oggetti necessari per progredire nella Krypta vengono ottenuti casualmente. Questi oggetti compaiono quando aprite le casse, o come ricompensa per aver completato le sfide della Torre del Tempo. Dovrai solo continuare a giocare e tornare alla Krypta dopo aver trovato gli elementi chiave corrispondenti.

A proposito di personaggi e ricompense, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare Frost nel roster. Se invece volete saperne di più sul nuovo picchiaduro di NetherRealm, potete leggere la nostra Recensione di Mortal Kombat 11.